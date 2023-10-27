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أمطار رعدية ببعض المناطق غدا تصل حد السيول وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 02:51 م
أمطار رعدية ببعض المناطق غدا تصل حد السيول وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت،  طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على خليج السويس، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.







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