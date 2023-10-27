أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 أكتوبر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2520 جنيها للجرام في التداولات الفورية بالسوق المصري وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية



أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 2880 جنيها.

عيار 21 يسجل 2520 جنيه.

عيار 18 يسجل 2160 جنيها.

الجنيه الذهب 20160 جنيه.



هل يستمر الذهب في الارتفاع؟ يتوقع قطاع كبير من السوق أن تنفد قوة الذهب عاجلاً، حيث يتداول الذهب الآن عند منطقة تشبع شرائي، مما يجعله عرضة للانعكاس تحت ضغط العوامل الأساسية مثل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.

البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي تعمل أيضاً على حدوث التقلبات في الأسواق الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى التصحيح السلبي خاصة بعد اقترابه من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة والذي قد توجد عنده العديد من عمليات البيع لجني الأرباح.

كل هذه العوامل قد تقلل من فرص استمرار ارتفاع الذهب ودخوله في تصحيح سلبي يحتاجه الذهب بشكل كبير لتجميع زخم كافي للعودة واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد. ولكن يبقى الدعم الرئيسي للذهب هو التصعيد في الحرب في الشرق الأوسط وإن غاب هذا العامل ولو بشكل مؤقت عن الأسواق قد نشهد تصحيح في الذهب قد يدفعه إلى المستوى 1950 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 1940.

أما عن الطلب الفعلي على الذهب فقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في الطلب الفعلي على الذهب في المنطقة الأسيوية. حيث يريد المستثمرين اليابانيين حماية قوتهم الشرائية حيث شهد الين ضعفًا كبيرًا في أسواق العملات العالمية مما دفعهم إلى الاتجاه للذهب. وفي الوقت نفسه يتجه المستثمرون الصينيون إلى المعدن الأصفر لحماية أنفسهم من تباطؤ الاقتصاد.

أحد الأسباب وراء ارتفاع الطلب الأسيوي هو المخاطر الجيوسياسية العالمية وهروب رؤوس الأموال الناجم عن احتمال ضعف الاقتصاد الصيني.