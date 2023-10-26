المشدد 15 سنة لـ6 متهمين بينهم 3 سيدات خطفوا تاجر سيارات بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة كل من " ن.ع.ع" و" ف.ع.ف" و " خ.ح.ع" و " د.م.ر" و " ي.خ.م" و " ع.ز.ا" بالسجن المشدد 15 عاما، عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه علي التوقيع وسرقة منقولات.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4012 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه داخل إحدي الوحدات السكنية بدائرة القسم.