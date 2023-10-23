27 طائرة.. محافظة شمال سيناء تكشف كميات المساعدات الدولية لغزة بمطار العريش

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان صحفى تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح أبناء قطاع غزة، حيث أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء يقوم باستقبال المساعدات، ونقلها وتخزينها فى مخازن فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وأضاف محمد سليم سلام، المتحدث الرسمى باسم محافظة شمال سيناء، أنه وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

واستعرض المتحدث الرسمى باسم المحافظة المساعدات، وهى يوم الخميس 12 أكتوبر وصلت طائرة من الأردن إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ12 طن أدوية ومساعدات طبية، ويوم الجمعة 13 أكتوبر وصلت طائرة من تركيا إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ24 طن مستلزمات طبية وأدوية وبطاطين ومواد غذائية، ويوم الجمعة 13 أكتوبر وصلت الطائرة الثانية من تركيا محملة بـ26 طن مستلزمات طبية وأدوية وبطاطين ومواد غذائية، ويوم السبت 14 أكتوبر وصلت طائرة من منظمة الصحة العالمية محملة بـ26 طن أدوية ومستلزمات طبية، والسبت 14 أكتوبر وصول الطائرة الثالثة التركية إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ26 طن مستلزمات طبية وأغذية ومعلبات وبطاطين، والأحد 15 أكتوبر وصلت طائرة من تونس إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ11.5 طن مساعدات طبية وأدوية وحليب أطفال، والأحد 15 أكتوبر وصلت الطائرة الثانية من الإمارات محملة بـ9 أطنان ونصف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة الشخصية، والإثنين 16 أكتوبر وصلت طائرة من اليونيسيف إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ32 طن مستلزمات نظافة شخصية وتنكات مياه ومشمع ضد الأمطار، والإثنين 16 أكتوبر وصلت طائرة من منظمة الغذاء العالمى محملة بـ32 طن مواد غذائية، والإثنين 16 أكتوبر وصلت طائرة من قطر إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ37 طن من المساعدات الغذائية والأدوية، والثلاثاء 17 أكتوبر وصلت طائرة من اليونيسيف إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ7 أطنان مواد غذائية وخيام، والأربعاء 18 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من فنزويلا إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ18 طنا (مواد غذائية ومستلزمات طبية)، الأربعاء 18 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من البرازيل لمطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(1 طن من فلاتر المياه وأدوية)، والخميس 19 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من اليونيسيف إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(9 طنان بطاطين ومشمع وأدوات نظافة شخصية) .

كما وصلت يوم الخميس 19 أكتوبر طائرة روسية إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(27 طن دقيق وأرز ومكرونة وسكر)، والخميس 19 أكتوبر وصول طائرة من الدنمارك إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(42 طن أدوية وبطاريات)، والخميس 19 أكتوبر وصول طائرة من باكستان إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(81 طن أدوية وبطاطين وخيام)، والجمعة 20 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من دولة الإمارات إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(64 طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية)، والجمعة 20 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من الأردن إلى مطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(7 أطنان أدوية ومستلزمات طبية)، والسبت 21 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من منظمة الصحة العالمية لمطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(9 أطنان مستلزمات طبية)، والأحد 22 أكتوبر وصول طائره مساعدات من قطر لمطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(90 طن مواد غذائية ومستلزمات طبية) والأحد 22 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من الهند لمطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(38 طن أدوات نظافة شخصية ومواد إغاثية (خيم - أكياس للنوم) ومستلزمات طبية، والأحد 22 أكتوبر وصول الطائرة الثانية من قطر لمطار العريش بشمال سيناء محملة بـ(45 طن مواد غذائية)، والأحد 22 أكتوبر وصول طائرة مساعدات من الجزائر محملة بـ(30 طن بطاطين ومواد غذائية وأدوية)، والأحد 22 أكتوبر، وصول طائرة مساعدات ثانية من الجزائر محملة بـ(30 طن بطاطين ومواد غذائية وأدوية).