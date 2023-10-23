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21 يناير المقبل.. الحكم على متهم بقضية "أحداث كفر حكيم"

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:02 م
21 يناير المقبل.. الحكم على متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حجزت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 21 يناير للحكم.
 
يذكر أن المتهمين في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
 
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.






كفر حكيم

الجنايات

احداث كفر حكيم

اخبار الحوادث




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