15 خطوة تساعدك فى إنهاء إجراءات تراخيص موتوسيكل.. اعرفها

هناك مجموعة من الإجراءات يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، و يجب أن يتبعها الراغبين في الحصول على الرخصة، وتمثلت تلك الخطوات في:
1- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
2- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها.
3 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
4 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
5 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
6- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
7- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
8- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
9- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
10- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
11- تجهيز 4 صور شمسية.
12-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
13- نموذج الاختبار الشفوى.
14- نموذج الاختبار العملى.
15- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
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