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15 خطوة تساعدك فى إنهاء إجراءات تراخيص موتوسيكل.. اعرفها

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:00 ص
15 خطوة تساعدك فى إنهاء إجراءات تراخيص موتوسيكل.. اعرفها وحدة مرور- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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هناك مجموعة من الإجراءات يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، و يجب أن يتبعها الراغبين في الحصول على الرخصة، وتمثلت تلك الخطوات في:
 
1- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
2- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها.
 
3 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
4 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
5 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
6- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
7- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
8- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
9- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
10- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
11- تجهيز 4 صور شمسية.
 
12-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
13- نموذج الاختبار الشفوى.
 
14- نموذج الاختبار العملى.
 
15- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.






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