15 خطوة تساعدك فى إنهاء إجراءات تراخيص موتوسيكل.. اعرفها

كتب: عبد الرحمن سيد

هناك مجموعة من الإجراءات يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، و يجب أن يتبعها الراغبين في الحصول على الرخصة، وتمثلت تلك الخطوات في:

1- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

2- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها.

3 - إجراء اختبار عملى على القيادة.

4 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

5 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

6- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

7- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

8- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

9- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

10- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

11- تجهيز 4 صور شمسية.

12-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

13- نموذج الاختبار الشفوى.

14- نموذج الاختبار العملى.

15- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.