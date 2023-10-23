يونيسف تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية وتوفير الحماية لكل طفل بقطاع غزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن عددا من الشاحنات دخلت قطاع غزة أمس عبر معبر رفح محملة بمساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة.

وكانت القافلة الأولى من المساعدات والتي ضمت 20 شاحنة قد دخلت إلى القطاع أول أمس وهي الأولى منذ 7 أكتوبر.

وعبر منسق الإغاثة الطارئة عن امتنانه على وجه الخصوص لعمال الإغاثة على الجانب الفلسطيني الذين هبوا على الفور للعمل من أجل تفريغ الإمدادات، رغم المخاطر.. قائلا: "إنهم أبطال حقيقيون.. ويحتاجون الحماية هم الآخرون".