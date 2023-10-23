اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

يونيسف تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية وتوفير الحماية لكل طفل بقطاع غزة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 09:53 ص
يونيسف تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية وتوفير الحماية لكل طفل بقطاع غزة يونيسف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر جيريمي هوبكنز، دعوته إلى هدنة إنسانية وتوفير الحماية لكل طفل بقطاع غزة، وفتح المعبر إلى غزة أمام حركة الإمدادات الإنسانية والعاملين الإنسانيين، مشيراً إلى أن المنظمة وفرت إمدادات طارئة إضافية لما يصل إلى 250 ألف شخص، وجاهزة للتحرك عند معبر رفح.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن عددا من الشاحنات دخلت قطاع غزة أمس عبر معبر رفح محملة بمساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة.

وكانت القافلة الأولى من المساعدات والتي ضمت 20 شاحنة قد دخلت إلى القطاع أول أمس وهي الأولى منذ 7 أكتوبر.

وعبر منسق الإغاثة الطارئة عن امتنانه على وجه الخصوص لعمال الإغاثة على الجانب الفلسطيني الذين هبوا على الفور للعمل من أجل تفريغ الإمدادات، رغم المخاطر.. قائلا: "إنهم أبطال حقيقيون.. ويحتاجون الحماية هم الآخرون".

 







يونيسف

غزة

فلسطين

مساعدات

دعم فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة