يضم 30 كوبرى و17 نفقا.. شاهد محور سمالوط بالمنيا.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل ، أن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا، يعد من شرايين التنمية في صعيد مصر، حيث يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية اتجاه ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري - 17 نفق) ويربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل.

ويهدف إنشاء المحور إلى تسهيل الحركة إلي مناطق الاستصلاح الزراعى الواعدة فى غرب غرب المنيا، والمساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل، والمساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية، مثل دير السيدة العذراء، ومسار العائلة المقدسة شرق النيل، والمحور تم افتتاحه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ديسمبر 2021.

يذكر أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، ووجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل