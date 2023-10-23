وفد وزارة التخطيط يزور محافظة دمياط لمتابعة تتفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كتبت أسماء أمين

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة بزيارة محافظة دمياط لمتابعة خطط المحافظات ومتابعة عدد من المشروعات.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على عملية المتابعة حيث لا يقتصر الأمر على وضع الخطط فقط بل مع ضرورة متابعتها للوقوف على الموقف التنفيذي لكل محافظة تجاه الخطة الاستثمارية وتحقيق المشروعات المدرجة بها، مع حرص الوزارة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن.

ومن جانبها أوضحت د.هبه مغيب أن الزيارة جاءت للوقوف على ماتم انجازه ومعرفة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات والعمل على حلها وذلك للاستخدام الأمثل لاستثمارات الخطة الاستثمارية.

وتابعت مغيب أن المشروعات التي تمت متابعتها تضمنت مشروعات حماية الشواطئ، التجهيز للأمطار والسيول، أعمال رصف طرق وكهرباء وإنارة متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، مشروع تطوير كورنيش النيل، مشروعات إنشاء وتطوير المواقف، الوحدات المحلية ومراكز المعلومات.

والتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد اللواء رأفت همام سكرتير عام المحافظة والسادة المسئولين بها، وشارك بالوفد محمد رشاد محمد مدير عام إعداد خطط المحافظات وهشام رمضان جاد الباحث بالقطاع و أمل عبد الرحمن باحث بقطاع إعداد الخطة القومية.