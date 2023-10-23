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وزير المالية: اليوم صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:25 ص
وزير المالية: اليوم صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر وزير المالية محمد معيط
كتب - أحمد يعقوب

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300 جنيه زيادة فى علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية16.4 مليار جنيه سنويًا 

 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
 
قال الوزير، إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
 
وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء 4 زيادات فى أقل من عامين.
 
 
 






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