وزارة العمل: إطلاق منظومة التحول الرقمى لمكتب عمل بالإسماعيلية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منظومة التحول الرقمى الجديدة لمكتب تراخيص عمل الاجانب بالاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمى التى تبنتها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات في تقديم كافة خدماتها للمواطنين وأصحاب الاعمال ،بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، وتماشيأ مع إتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بضرورة العمل وفق منظومة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والمتكاملة والمُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، في تقريرٍ للوزارة، أنه حضر فعاليات الإطلاق حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان خبير معلومات، ومحمود عبد الحميد باحث بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، وإيناس عقاب مدير تطوير الأعمال بوزارة الاتصالات ،وتضمنت الفعاليات داخل مبنى مركز خدمات المستثمرين التى بدأت بكلمة ترحيب من مدير المكتب نهلة محمد حول شرح مراحل تطور العمل داخل المكتب حتى الآن، ومنظومة تراخيص عمل الأجانب، والتى يتم خلالها تحميل جميع بيانات الأجانب علي المنظومة حتى تتمكن الوزارات من معرفة تاريخ هذا الأجنبى منذ دخوله البلاد حتى تاريخه، والاصدار القديم من هذه البرامج وتعديله للإصدار الحديث ليكون أكثر قوة ودقة في عرض بيانات الأحنبي، وأيضاً جرى استعراض كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة لتكون الاسماعيلية اول محافظة تعمل بها على مستوى الجمهورية.