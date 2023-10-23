ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 23/10/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:34 ص

موعد صلاة الظهر 12:39 ص

موعد صلاة العصر 52: 3

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:35

الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 5:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 3:55

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 5:30

موعد صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 5:22

وقت صلاة الظهر 12:27

موعد صلاة العصر 3:41 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 5:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:33 ص

موعد صلاة العصر 50: 3

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:30