ننشر أسعار التطعيمات الاختيارية بفروع المصل واللقاح.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

ينشر اليوم السابع قائمة أسعار التطعيمات الاختيارية فى فروع فاكسيرا، وجاء من بين القائمة لقاح "بريفنتار" وهو لقاح ضد المكورات الرئوية يستخدم لحماية الرضع والأطفال الصغار والبالغين من الأمراض التي تسببها هذه البكتيريا، ويعطي بداية من عمر 6 أسابيع ويحدد عدد الجرعات حسب السن، ويبلغ سعره 490 جنيها بدون خطة التطعيم.

كما يعطى لقاح جديري بداية من عمر سنة على جرعتين بينهم 3 شهور للأطفال أقل من 13 سنة، وللكبار 13 سنة فما فوق، بسعر 430 جنيهًا.أما مصل السعار فيعطى في أي عمر ويحدد جرعاته حسب الحالة إذا كانت قبل الإصابة أو بعد الإصابة بسعر 93 جنيهًا.ويبلغ سعر اللقاح السداسي الذي يعطى بداية من عمر 6 أسابيع إلى سنتين، 611 جنيهًا.