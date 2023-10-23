نقيب محامي قنا يستنكر مجازر إسرائيل بحق غزة.. ويؤكد: جريمة مكتملة الأركان

كتب إبراهيم قاسم

استنكر أحمد حسين العيادي نقيب محاميى محافظة قنا، المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء، مؤكدا ما تقوم به قوات الاحتلال يعد جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضح نقيب محاميى قنا في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن نقابة العامة والفرعية بقنا تدعم الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية، مثمنا دوره في ايصال المساعدات والقوافل الاغاثية إلى أهالي قطاع غزة.

وأضاف "العيادي" إن نقابة المحامين بقنا نظمت أمس وقفة تضامنية ضمن الدعوة التي اطلقتها النقابة العامة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قام محامو قنا بالوقوف على سلم النقابة ونددوا بحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.