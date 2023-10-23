نائب رئيس اتحاد العمال: تطعيم عمال نظافة الجيزة من الوباء الكبدى

كتبت آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تعد مشروعا اسثماريا يدعم استراتيجيات وسياسات برامج السلامة والصحة المهنية، ويسهم مباشرة فى توفير بيئة عمل عمل آمنة وصحية لضمان أيدى عاملة تتمتع بالصحة والرفاه مما ذلك فى تحقيق الاقتصادات المستدلمة.

جاء ذلك على هامش تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان الاستمرار فى تنفيذ حملة 100 مليون صحة بالكشف الدورى على العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برئاسة شفيق جلال بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة برئاسة د. سامح عاشور وهيئة التأمين الصحى بالمحافظة برئاسة موسى مصيلحى ومجلس إدارة اللجنة النقابية برئاسة مختار أبو الفتوح نائب رئبس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة.

قال "أبو الفتوح" إن الحملة استهدفت الكشف الطبى على جميع العاملين بالهيئة وتقديم الخدمة الصحية لهم فورا وبجودة فائقة بالاضافة لتحصين العاملين بالتطعيم ضد فيروسى "بى" استنادا الى أن الحقوق الصحية واجب وحق أصلى من حقوق الإنسان الذى هو أصل التنمية المستدامة.