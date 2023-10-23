ميناء دمياط تعلن 40 سفينة متنوعة داخل أرصفة الهيئة اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم 14 سفينة، بينما غادر الميناء 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26435 طن تشمل : 5669 طن جبس معبأ و 2467 طن رمل و 4926 طن أسمنت معبأ و 1090 طن مولاس و 12283 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57754 طن تشمل : 4300 طن عدس و 10661 طن فول و 9701 طن خردة و 60 طن حديد و 14990 طن ذرة و 5570 طن سكر و 797 طن كتان و 722 طن خشب زان و 2511 طن فول صويا و 8442 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 395 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5204 حاوية مكافئة.

وقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66554 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 411258 طنًا.

وتضمن البيان أيضا رض حركة قطارات البضائع، وقد غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3806 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4978 شاحنة.