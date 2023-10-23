مياه الشرب بالقاهرة تنظم قوافل للتوعية بترشيد الاستهلاك.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، متمثلة فى قطاع الإعلام وخدمة العملاء، العديد من الأنشطة التوعوية حيث تضمن جدول أعمال القافلة فى اليوم الأول، شملت ندوات وأنشطة توعوية للأطفال بمنطقة روضة السيدة، بحي السيدة زينب، بالإضافة للألعاب التفاعلية لحثهم على ترشيد استهلاك المياه وكذلك ورش للتدريب على أعمال السباكة الخفيفة للسيدات من سكان المنطقة للحد من إهدار المياه حتى يمكنهن التعامل مع تسريبات المياه البسيطة بمنازلهن ، كما قامت الشركة بتدريب الحاضرين على كيفية تركيب القطع الموفرة للمياه وتوضيح اهميتها فى ترشيد استهلاك المياه واضرار فلاتر المياه ، كما تضمنت الجلسات شرح تفصيلى لمميزات عدادات المياه مسبقة الدفع وكيفية شحنها اثناء انعقاد مجلس امناء جهاز روضة السيدة بحضور المهندس جمال بركات رئيس جهاز روضة السيدة.

جاء ذلك بالتنسيق مع جهاز روضة السيدة بحى السيدة زينب والهيئة العامة لقصور الثقافة يمثلها الإدارة العامة لثقافة الطفل "المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة" وصندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى ، لتنفيذ قافلة مائية بمساكن روضة السيدة زينب خلال يومى 21 و22 اكتوبر الجارى.

وتضمنت انشطة وفعاليات اليوم الثانى تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، حيث تلقت جميع استفسارات وشكاوى المواطنين وتم التعامل معها على الفور، وذلك تيسيرا على المواطنين كما وفرت الشركة سيارة معمل متنقل لرفع عينات من المياه من داخل المنازل والمحلات التجارية بمساكن روضة السيدة للتأكيد على جودة المياه عقب ذلك تم عقد جلسة مع سكان المنطقة بحضور احد الكيميائين التابعين للشركة تم من خلالها الإجابة على تساؤلات واستفسارات سكان المنطقة حول عمليات معالجة المياه التى تقوم بها الشركة للتأكد من جودة المياه.

و أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، ان شركة مياه الشرب بالقاهرة ملتزمة بتنفيذ خطة تتضمن انشطة توعوية متنوعة على مدار العام تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة لضمان الوصول لجميع فئات عملاء الشركة.

وأضاف أن ذلك يأتى فى اطار اهتمام الدولة بنشر الوعى المائى وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على كل نقطة مياه وتيسير تقديم كافة الخدمات للمواطنين بأماكن إقامتهم والتأكيد على جودة مياه الشرب، وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.