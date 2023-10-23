معاناة 3.7 مليون أسرة فى أستراليا من نقص الطعام بسبب أزمة تكلفة المعيشة

كتبت: نهال أبو السعود

كشف التقرير السنوي الصادر عن بنك الطعام في أستراليا، أن 3.7 مليون أسرة عانت من انعدام ‏الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بزيادة قدرها 350 ألف أسرة تقريبًا عن العام ‏السابق.‏

أكثر من 2.3 مليون من تلك الأسر عانت من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ما يعني أنهم كانوا ‏يعانون من الجوع، أو يقللون من تناول الطعام، أو يفوتون وجبات، أو يمضون أياما كاملة دون ‏الطعام.‏

وكشف التقريرأنه مقارنة بعام 2022، فإن حوالي 383 ألف أسرة إضافية تكافح من أجل توفير ‏الطعام.‏

قالت 77% من الأسر إن الدافع الأكبر لانعدام الأمن الغذائي هو أزمة تكلفة المعيشة وتلا ذلك ‏انخفاض فرص العمل وعدم كفاية مدفوعات الرعاية الاجتماعية، مع 42% من الأسر. من ‏المستطلعين يقولون أن ذلك كان عاملا مساهما.‏

واشارت بريانا كيسي، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام الأسترالي، إن البلاد كانت في "وسط أزمة ‏أمن غذائي" وقالت: "ما نراه الآن هو أن 77% ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يعانون ‏منه للمرة الأولى .. إنهم يميلون نحو الشباب، ويميلون نحو الدخل المتوسط إلى المرتفع، ‏ويميلون أيضًا نحو الحصول على وظيفة" وأضافت أن عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن ‏الغذائي المزمن ظل مستقرا عند حوالي 750 ألفا.‏

ورصد التقرير تغير في عادات التسوق لدى الناس حيث أفاد 48% من المشاركين في الاستطلاع ‏عن انخفاض في مشترياتهم من المنتجات الطازجة والبروتين، الأمر الذي قد يكون له آثار صحية ‏سيئة.‏

وقالت كيسي إنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فبحلول نهاية عام 2023، سيواجه نصف سكان ‏أستراليا مستوى ما من الصعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية: "ما نراه الآن هو أن الناس ‏يحتاجون إلى وظيفة ونصف على الأقل إن لم يكن وظيفتين بدوام كامل أو ما يعادلها من أجل ‏مواكبة الفواتير التي ربما كانت وظيفة واحدة تعتني بها من قبل."‏