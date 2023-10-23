مطار العريش يستقبل 700 طن مساعدات لغزة نقلتها 27 طائرة

العريش ـ محمد حسين

وصل إجمالى كمية المساعدات الموجهة ل قطاع غزة التى استقبلها مطار العريش بشمال سيناء حتى اليوم 700 طن نقلتها 27 طائرة من دول عربية ودول أجنبية ومنظمات إغاثة دولية، وتسلمها الهلال الأحمر المصرى.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن المساعدات المنقولة جوا عبر مطار العريش تنوعت ما بين، مستلزمات طبية، وأدوية وأغذية جافة، ووسائل معيشة وخيام وأدوات نظافة وتجهيزات مستشفيات.

وأشار إلى أنه يتم توجيه هذه المساعدات للمخازن الاستراتيجية بمدينة العريش التى وفرها الهلال الأحمر بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، حيث يتم التخزين فى أماكن آمنة فضلا عن تخزين الأدوية فى مخزن وزارة الصحة الإقليمى بالعريش، وتحريكها إلى معبر رفح تباعا بعد تجهيزها بمواصفات النقل الأمن على الشاحنات والعبور عبر المنافذ.

وقال ان شباب الهلال الأحمر المصرى المتطوعين يقومون بمهمات انسانية يوصلونها ليلا ونهارا بلا توقف فى تفريغ الشحنات ونقلها، واعادة تجهيزها وتحريكها نحو معبر رفح، لافتا ان عدد الشباب يزيد عن 500 متطوع ينتشرون فى مواقع مختلفة ولهم مهام متعددة يؤدونها بشغف واخلاص.

وأشار أن شحنات المساعدات وصلت قادمة من الأردن ، الامارات، تركيا، قطر، البرازيل، تونس ، وروسيا، فنزويلا، الجزائر، الهند وشحنات قادمة من دبي تحمل مساعدات من منظمات إغاثة دولية وهي برنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية واليونسيف.