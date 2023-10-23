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مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات من تركيا ومنظمة الصحة العالمية.. صور

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:07 م
مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات من تركيا ومنظمة الصحة العالمية.. صور المساعدات
العريش - محمد حسين

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استقبل مطار العريش الجوى اليوم طائرتى شحن مساعدات لغزة قادمتين من تركيا، ومن دبى تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلت وهى 20.5 طن وقت من تركيا.

وتضمنت مستلزمات طبية وبعض المساعدات الغذائية، ونقلت الطائرة التابعة لمنظمة الصحة كلها 9,4 طن معدات طبية.

وسبق واستقبل مطار العريش شحنة مساعدات قادمة من العراق تضمنت 9 طن مواد غذائية، وطائرة مساعدات قادمة من الكويت وتضمنت 40 طنا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتى والجمعيةالكويتية للإغاثة.

 

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مطار العريش




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