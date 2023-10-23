اليوم السابع
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مصطفى وزيرى: القيمة التأمينية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة مليار دولار

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:22 م
مصطفى وزيرى: القيمة التأمينية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة مليار دولار الدكتور مصطفى وزيري خلال المؤتمر الصحفي
كتب محمد أسعد

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كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن  أن القيمة التأمينية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة مليار دولار.
 
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، للإعلان عن موعد افتتاح المعرض المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة سيدني باستراليا.
 
وقال وزيري إن المعرض سيبدأ في نوفمبر في سيدني ويستمر لمدة 6 شهور وبعد ذلك سوف يسافر إلى ألمانيا.
 
وأعلن وزيرى عن الاستعداد لمعرض أثرى مصري في الصين في أبريل 2024 وسيستمر لمدة عام.
 
وأكد أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة باع أكثر من 100 ألف تذكرة في سيدني قبل الافتتاح الرسمي في نوفمبر المقبل.
 
 
 






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مصطفى وزيري




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