مصر تقفز من المركز 145 إلى 77 عالميا بعد تطوير شبكة الكهرباء بتريليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

ساهمت الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 ممثلة فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، لتطوير شبكات توزيع و نقل و انتاج الكهرباء ا من خلال إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء أكثر من 30 الف ميجا وات في 10 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق فى قفز ترتيب الشبكة القومية للكهرباء من المركز الـ 145 عام 2014 إلى المركز الـ77 عالمياً.

و نجحت أعمال التطوير التى تمت بالشبكة الكهربائية فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة في توفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات بلغت ترليون و 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.

وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 الف ميجا وات اى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.