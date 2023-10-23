اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 07:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 14 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات إثر تصادم قطارين ببنجلاديش

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 06:10 م
مصرع 14 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات إثر تصادم قطارين ببنجلاديش تصادم قطارين ببنجلاديش
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح إثر حادث تصادم قطار بضائع بآخر خاص بنقل الركاب بالعاصمة البنجلاديشية "داكا".

وقال مسئول من إدارة إطفاء الحرائق مشرف حسين - وفقًأ لشبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية - إن قطار الركاب كان متجهًا للعاصمة "داكا" واصطدم بقطار بضائع كان متجهًا لمدينة "شطجرام" شرقي البلاد.

وأضاف أن عمال الإنقاذ والسكان المحليين شاركوا بعملية استخراج الأشخاص من حطام عربات القطار في بلدة "بهايراب" وسط البلاد، وتم استخراج 14 جثمانًا على الأقل.

وأوضح أن عدد الضحايا قد يرتفع في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى أن الوضع فوضوي وأن حركة القطارات المتجهة لمناطق أخرى في البلاد لا تزال معلقة في أعقاب الحادث.

 







تصادم قطارين ببنجلاديش

بنجلاديش

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تصادم




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