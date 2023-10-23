اليوم السابع
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مسؤول إسرائيلي لـ"CNN": "لا وقف لإطلاق النار في غزة"

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:00 ص
مسؤول إسرائيلي لـ"CNN": "لا وقف لإطلاق النار في غزة" قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة  CNN، إنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط جهود إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية.

وقال المسؤول للقناة  ، ماثيو تشانس، إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأمريكية لتأجيل العملية البرية في غزة، وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المسؤول: "نحن جميعًا على نفس الصفحة فيما يتعلق بضرورة تفكيك هؤلاء المتوحشين".

 

لكن المسؤول أضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك الفصائل".

cnn
cnn

 







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