مسؤول إسرائيلي لـ"CNN": "لا وقف لإطلاق النار في غزة"

وكالات

قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN، إنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط جهود إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية.

وقال المسؤول للقناة ، ماثيو تشانس، إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأمريكية لتأجيل العملية البرية في غزة، وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المسؤول: "نحن جميعًا على نفس الصفحة فيما يتعلق بضرورة تفكيك هؤلاء المتوحشين".

لكن المسؤول أضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك الفصائل".