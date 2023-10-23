مدير مستشفى الشفاء بغزة بعد القصف: لدينا 600 شهيد و250 إصابة خلال 24 ساعة

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن الوضع كارثي بعدما قصف الطيران الإسرائيلي مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وأوضح في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وأشار مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن الوضع سيئ للغاية، ويعتبر هذا الأمر مجازر ترتكب بحق المدنيين، فهناك أكثر من 600 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في أقل من 24 ساعة.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن القصف في كل مكان، وتم قصف أكثر من مكان بجوار المستشفى، مشيرا إلى أن عداد الجرحى مرتفع إلى حد يصعب تحمله، ولم نعد نحتمل هذه الأعداد من الجرحى التي معظمها على أرض المستشفى بسبب عدم وجود أماكن لهم، فغرف العمليات لا تستطيع التعامل مع هذا الكم من الجرحى.

وأوضح مدير مستشفى الشفاء، أنه منذ الصباح وصل المستشفى 250 إصابة، وعشرات الشهداء، كما أن هناك نفاد في كل شيء من المستهلكات الطبية والأدوية، وأدوية العمليات والتخدير.