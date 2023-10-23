محافظ كفر الشيخ: تمويل 252 مشروعاً بـ5.4 مليون جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية

كفر الشيخ ــ محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، والتى تضمنت توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لعدد 252 مشروعا بتكلفة 5.4 مليون جنيه، خلال شهر، بداية من منتصف سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالى، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لعدد 90 مشروعا للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ 50% الآخرى منحة لاترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.



قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.