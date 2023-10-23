محافظ المنوفية يفتتح مبنى إدارة أشمون التعليمية ويتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز أشمون، بافتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون على مساحة 250 م، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومنسق عام حياة كريمة بالمحافظة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى الإدارة التعليمية الجديد، وتم تقديم العروض الرياضية المتنوعة، وتفقد المحافظ صالة خدمة المواطنين واستمع إلى طلبات عدد من الأهالى، موجها بعقد لقاء عاجل بهم الخميس القادم لاتخاذ اللازم حيال مطالبهم، ويضم المبنى عدد من المكاتب الإدارية لتأدية المهام المطلوبة وخدمة العملية التعليمية.

فيما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية عدد من الفصول الدراسية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بأشمون للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط العام داخل المدرسة، واستفسر المحافظ من مدير المدرسة عن الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وتأكد بنفسه من نسب الحضور والغياب وتسليم الكتب الدراسية والتابلت، كما أجرى حواراً مفتوحاً مع الطلاب عن انتظام اليوم الدراسى بداية من طابور الصباح حتى الحصص الدراسية، موجها مدير المدرسة بضرورة تسجيل غياب الطلاب وعمل إنذارات للمتغيبين حرصا منه على انتظام العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور الدورى على كافة المدارس بالإدارة لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية وعرض تقارير دورية لتذليلها فوراً.

كما شملت الجولة، تفقد محافظ المنوفية عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية محلة سبك أحد القرى المستهدفة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المقدمة لأهالينا بالريف المصرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تفقد المحافظ غرفة الطوارئ والأشعة بمركز طب الأسرة بمحلة سبك، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تهيئة وتطوير الموقع العام بمحيط المركز الطبى، كما وجه وكيل مديرية الصحة بسرعة استلام الوحدات الصحية المنتهى تنفيذها والتى تم تلافى الملاحظات بها وسرعة توريد الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة تمهيداً لدخولها الخدمة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

فيما تم تفقد المبنى الإدارى بمركز شباب محلة سبك، حيث جارى توريد التجهيزات اللازمة للمركز، ووجه المحافظ خلال اتصال هاتفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعرض موقف توصيل خدمة مياه الشرب للملعب الجديد استجابة لمطالب الأهالى، وكذا توجيه مدير مديرية الشباب والرياضة بعرض موقف إنشاء غرفة خلع الملابس لتقديم الأنشطة الرياضية المتنوعة لشباب القرية، فيما كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الشباب والرياضة بحصر كافة احتياجات مركز الشباب والعمل على توفيرها، وكذا إدراج طريق محلة سبك – شعشاع ضمن أعمال خطة الرصف.

وأكد محافظ المنوفية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبرى التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرا فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.