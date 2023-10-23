محافظ القاهرة يتفقد مشاريع التطوير بأحياء المعادى والمقطم والبساتين

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المعادى، والمقطم ، والبساتين ، ومصر القديمة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم .

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.