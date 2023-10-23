محافظ الدقهلية: القضية السكانية من أخطر القضايا المجتمعية أمام مستقبل مصر

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعاً بأعضاء المجلس القومى للسكان، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدى الجروانى السكرتير المساعد للمحافظة، وأمانى علم الدين رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالدقهلية وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالدقهلية ووكلاء الوزارة المعنيين أعضاء المجلس الإقليمى ورؤساء الأجهزة التنفيذية أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة القضايا السكانية وأسبابها بالمحافظة ووضع حلول ورؤية مستقبلية للتعامل مع هذه القضية الخطيرة.

وأكد "مختار"، أن القضية السكانية من أخطر القضايا المجتمعية التى تواجه مصر وتحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات لوضع حلول لها، سواء المديريات الخدمية والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأزهر والأوقاف والكنيسة.

كما أكد "مختار"، أن الزيادة السكانية هى أحد معوقات عملية التنمية والبناء التى تشهدها مصر واحد أسباب انتشار البطالة والأمية، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية هى قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال "مختار"، إن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من تعليم وصحة وفرص عمل، ولكى يخرج لنا جيل واعى ومثقف ومتسلح بسلاح العلم والمعرفة.

ووجه "مختار"، بضرورة العمل على اكثر الفئات داخل المجتمع التى ليس لديها وعى بخطر الزيادة السكانية على الاقتصاد مثل فئات العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المختلفة..

واستعرض "مختار" خلال الاجتماع الخطة التنفيذية السكانية لعام 2023/2024 وأكد على أهمية العمل بمشاركة فعالة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة فى إطار رؤية مصر 2030، ووجه "مختار"، بضرورة وضع خطة عمل متكاملة بمشاركة كافة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة فى إطار رؤية مصر 2030 وفى إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة تنفيذ عدد من القرارات التى سبق وتم التوجيه لتنفيذها والتى شملت "إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن عدد السكان وأكثر المراكز لديها زيادة سكانية من خلال كافة الجهات - تشكيل فرق عمل مشتركة تضم كافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل مقرونة بأهداف ورؤية شاملة مع تحديد الوضع القائم للمحافظة فى الزيادة السكانية - مشاركة كافة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا فى معالجة القضايا السكانية - التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار للحد من التسرب من التعليم ومحو الأمية - التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للمرأة، لتوعية المواطنين بخطر القضية السكانية - التنسيق مع مراكز الشباب والأوقاف والأزهر والكنيسة لنشر ثقافة فوائد تنظيم القضية السكانية - التنسيق بين المجلس القومى للسكان، ومديرية التضامن الاجتماعى، لحصر الأسر وعدد أفرادها المسجلة والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والعمل على توعيتهم بخطر الزيادة السكانية".

والجدير بالذكر أن الخطة التنفيذية السكانية للعام الجديد قد شملت عددا من المحاور الأول منها محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ويضمن تحقيق أهداف منها رفع سنوات الحماية خلال عام وتفعيل تطبيق معايير الجودة والارتقاء بمقدمى الخدمة على مختلف المستويات من خلال الدورات التدريبية، والمحور الثانى هو محور الصحة والشباب والمراهقين ويستهدف رفع وعى الشباب والمراهقين حول الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة وأيضا والتصدى للبطالة بين الشباب من خلال التحفيز على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ دورات التدريب التحويلى وندوات ريادة الاعمال، والمحور الثالث وهو محور التعليم ويستهدف التصدى للتسرب من التعليم والتصدى للامية والمشاركة الفعالة فى فتح الفصول، أما عن المحور الرابع وهو محور المعرفة والوعى المجتمعى، وذلك من خلال تنفيذ فاعليات وندوات لرفع الوعى بخطورة القضية السكانية، أما عن المحور الخامس وهو محور تمكين المرأة حيث انشطة التوعية بخطورة الزواج المبكر والتصدى لبطالة المرأة ومساندة ودعم المرأة المعيلة وتنفيذ حزمة من الانشطة تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للمرأة.