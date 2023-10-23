محافظ الجيزة يجازى مسئولى النظافة والإشغالات بحى العمرانية

كتبت – مرام محمد

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائب رئيس حى العمرانية لقطاع النظافة ومدير قطاع العمرانية للنظافة والتجميل ومشرف قطاع العمرانية للنظافة بهيئة النظافة والتجميل، لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه، الأمر الذى أدى إلى تراكم المخلفات والقمامة من نفقى الفخرانى وأبو زارع وشارع الدكتور أحمد فؤاد سعيد وعدم رفعها، موجها بسرعة رفع كافه المخلفات والحفاظ على حالة النظافة بالنقاط المذكورة.

وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات ومسؤول الإشغالات بحى العمرانية للتقصير فى المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بشارعى أبو زارع والدكتور أحمد فؤاد سعيد من بدايته وحتى نهاية شارع عثمان محرم وتواجد التعديات على الطريق العام وإعاقة حركة المواطنين، مشددًا على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدى المنشآت التجارية والمحال العامة على حرم الطريق وارصفة المشاة.

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميدانى ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.