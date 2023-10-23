محافظ الإسماعيلية: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تراعى حقوق الأجيال القادمة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية الذي يأتي على مستوى محافظات إقليم القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أُطلقت العام الماضي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، تُعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي ترمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ودعم المشروعات الخضراء في مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوصياته لقمة المناخ cop27 والتي استضافتها مصر نوفمبر العام الماضي.

مشيرًا إلى ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تزايدًا ملموسًا في وعي المجتمعات والمؤسسات والأفراد، وخاصة الشباب، بخطورة قضية تغير المناخ؛ من أجل إيقاف هذا الخطر الداهم الذي يهدد حياة البشرية، ونمط التنمية الذي انتهجته البشرية منذ الثورة الصناعية حتى أصبح غير قابل للاستدامة وأن استمراره على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة.

مؤكدًا على سعي الدولة جاهدة للاستثمار في الأفكار الرائدة و التي تعي بالبعد البيئي وقضايا المناخ وهو ما أكدته القيادة السياسية بالإعلان عن استمرار المبادرة الوطنية للعام الثاني؛ وذلك استعدادًا لمؤتمر المناخ cop28، والذي تستضيفه هذا العام دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة على المجهود وعلى الفكر المقدم في إنجاح هذه المشروعات، مؤكدًا أنه يجب أن يكون نمط حياة حتى ننطلق بالأفكار نحو العالمية.