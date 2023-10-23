مانيلا تستدعى سفير بكين لديها على خلفية حادث تصادم بين سفينتين فلبينية وصينية

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا قولها "إنه تم استدعاء السفير الصيني هوانج شيليان هذا الصباح، مشيرة إلى أنه لم يكن موجودا ومثله نائب رئيس البعثة خلال الاجتماع في الوزارة".

وفي وقت سابق من اليوم، جددت الفلبين دعوتها للصين لوقف ما وصفته "أفعالها الاستفزازية"، محذرة من أن محاولاتها المستمرة لمنع مهمات إعادة الإمداد التي تقوم بها مانيلا إلى جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي قد تكون لها "نتائج كارثية".

وكانت الصين والفلبين قد تبادلا الاتهامات، بشأن حادث تصادم وقع بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية وقارب إمداد متعاقد مع الجيش الفلبيني كان متجها لجزيرة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع استمرار تصاعد التوترات بين الجارتين الآسيويتين في الممر المائي الاستراتيجي.