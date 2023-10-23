اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مانيلا تستدعى سفير بكين لديها على خلفية حادث تصادم بين سفينتين فلبينية وصينية

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 09:44 ص
مانيلا تستدعى سفير بكين لديها على خلفية حادث تصادم بين سفينتين فلبينية وصينية الجيش الصينى
أ ش أ

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استدعت الفلبين، اليوم الاثنين، سفير الصين لدى مانيلا على خلفية حادث تصادم وقع بين سفينتين فلبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. 

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا قولها "إنه تم استدعاء السفير الصيني هوانج شيليان هذا الصباح، مشيرة إلى أنه لم يكن موجودا ومثله نائب رئيس البعثة خلال الاجتماع في الوزارة".

وفي وقت سابق من اليوم، جددت الفلبين دعوتها للصين لوقف ما وصفته "أفعالها الاستفزازية"، محذرة من أن محاولاتها المستمرة لمنع مهمات إعادة الإمداد التي تقوم بها مانيلا إلى جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي قد تكون لها "نتائج كارثية".

وكانت الصين والفلبين قد تبادلا الاتهامات، بشأن حادث تصادم وقع بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية وقارب إمداد متعاقد مع الجيش الفلبيني كان متجها لجزيرة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع استمرار تصاعد التوترات بين الجارتين الآسيويتين في الممر المائي الاستراتيجي.

 







الصين

الفلبين

مانيلا

خفر السواحل الصينية




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