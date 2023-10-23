اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 05:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

قيادات الكونجرس: مصر الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:28 م
قيادات الكونجرس: مصر الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساي جراهام"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة. 
 
ومن جانبه؛ أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.
0eecaef2-82a0-430f-bd9c-90c7a7f47ba1
 

59646cce-6545-4eff-9750-279969a21a92
 
الرئيس السيسي - الكونجرس
 

 







السيسي

الرئيس السيسي

الكونجرس الامريكي

العلاقات المصرية الامريكية

عاجل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة