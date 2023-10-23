فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق طنطا فى الغربية ساعتين للصيانة اليوم

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع غرب الغربية، عن إنقطاع التيار الكهربائى عن محطة محولات شرق طنطا اليوم الأثنين الموافق 2023/10/23 من الساعة ال 7 صباحاً وحتى 9 صباحاً، وذلك لعمل الصيانة.

واضاف شركة جنوب الدلتا أن المناطق التى سوف تتأثر بانقطاع التيار هى "منطقة لوحة المياة، منطقة لوحة الزيوت، منطقة نايف"، وناشدت الشركة سكان تلك المناطق والمستشفيات والمخابز الواقعة فى النطاق توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

وفى سياق آخر أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائى بين الشبكتين المصرية والسعودية يمثل ما يقرب 38% من اجمالى القدرات المولدة بالدول العربية لكونها أكبر شبكات توليد الكهرباء بالمنطقة باجمالى قدرات 150 الف ميجا وات بالبلدين

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية يتيح لمصر إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج العربى والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل إلى 17 الف ميجا وات خلال أشهر الصيف وتتجاوز الـ 20 ألف ميجا وات خلال أشهر الشتاء.

و تابع المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بدأت فى استقبال أولى المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكربائى مع المملكة العربية السعودية قادمة من الهند، وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب اﻷبراج.

قال المصدر أن أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.