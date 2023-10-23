اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات الآلاف يتظاهرون فى أستراليا ضد الحرب الإسرائيلية على فلسطين

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:27 م
عشرات الآلاف يتظاهرون فى أستراليا ضد الحرب الإسرائيلية على فلسطين غزة
أ ش أ

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نظم عشرات الآلاف من الأشخاص مسيرة في شوارع مدينة سيدني الأسترالية لمطالبة إسرائيل بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على غزة وبقية فلسطين.

وذكر موقع جرين ليفت الأسترالي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين أن المتظاهرين هتفوا "العار، العار" في توبيخ قوي لرئيس وزراء حزب العمال الأسترالي الذي تدعم حكومته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن المسيرة كانت بمثابة انتصار ضد حكومة حزب العمال بقيادة كريس مينز في نيو ساوث ويلز التي سعت إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من خلال الزعم بأنها "معادية للسامية" و"عنيفة".

وكما حدث في الاحتجاج الذي تم تنظيمه في نهاية الأسبوع الماضي في هايد بارك، أوضح منظمو التجمع (مجموعة العمل الفلسطيني في سيدني) أن هذه مظاهرة ترفض جميع أشكال العنصرية.

وكانت المسيرة أيضا صاخبة ولكنها سلمية وشاركت فيها العديد من العائلات مع أطفالها الصغار.

وأبدت ليندا-جون كو، إحدى المتظاهرات وهي سيدة من ولاية ويرادجوري، تأييدها القوي للقضية الفلسطينية، قائلة "سوف نسير معكم طوال الطريق!"

 







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سيدنى

غزة

فلسطين

اسرائيل




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