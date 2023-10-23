ضبط طن أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية خلال حملة لصحة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شن فريق من إدارة الأغذية بمديرية الصحة والسكان ب القليوبية ، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بقليوب، حملة تفتيشية على الأسواق ومصانع السلع الغذائية، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 7 شكاير ملح طعام متحجر، و100 كيس جبنه موتزريلا غير محتفظة بخواصها الطبيعية، و15 كيس سجق ضاني، و7 براميل مخلل مشكل، وجميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وكشفت المديرية، عن أنه تم تحرير محضر بالمضبوطات والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية، وسامي رجب مراقب عام الاغذية، وبمشاركة رجب نصر، وعادل بيومي مراقب أول الأغذية بالمديرية، وهاني الحلواني مراقب أول الأغذية بقليوب، ومفتشي الأغذية محمد ندا وإبراهيم عبد الرحمن ومحمود كامل.