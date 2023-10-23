اليوم السابع
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صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال يرتفع 19مليار جنيه فى 10دقائق

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:19 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال يرتفع 19مليار جنيه فى 10دقائق صورة وتعليق: البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه خلال 10 دقائق ليصل إلى مستوى 1.527 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 22349 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 27507 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9357 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 4112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 6228 نقطة.






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