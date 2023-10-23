"صحة المنيا": ضبط 138 مخالفة خلال حملات تفتيشية على 551 منشأة غذائية

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور علي 551 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن ضبط 138 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية حيث تم ضبط 30 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 98 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 819 كجم أغذية مختلفة و77 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1128 شهادة صحية.