اليوم السابع
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زاهى حواس يعلن اكتشافات أثرية جديدة بوادى الملوك

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:24 م
زاهى حواس يعلن اكتشافات أثرية جديدة بوادى الملوك الدكتور زاهي حواس خلال المؤتمر الصحفي
كتب محمد أسعد

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اعلن الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير ورئيس البعثة المصرية التى تعمل بوادي الملوك عن اكتشافات جديدة بوادي الملوك.
 
وذكر أن البعثة المصرية تمكنت من اكتشاف مقبرتين 65 و 66 والأخيرة هي مقبرة ملكية خالية، مشيرًا إلى أن البعثة تعمل على العثور على مقبرة نفرتيتي.
 
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، للإعلان عن موعد افتتاح المعرض المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" بمدينة سيدني باستراليا.
 
يذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة، يضم 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها تبرز بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، كما يعرض المعرض تاريخ الحضارة المصرية القديمة وخاصة في العصور الوسطى والحديثة وحتى العصور المتأخر من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المُزينة بالنقوش وتماثيل المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة. 






الحضارة المصرية

رمسيس وذهب الفراعنة

الملك رمسيس

مصطفى وزيري




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