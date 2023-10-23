رواندا ترسل مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة

كتبت: هناء أبو العز

أرسلت رواندا مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة؛ تعبيرًا عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وهبطت طائرة شحن تحمل 16 طنا من الأدوية والغذاء والمياه في الأردن، ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، بحسب موقع "إيست أفريكان" الإخباري.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، إن حكومة رواندا، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تعمل نيابة عن الحكومة الأردنية، قدمت مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافت ماكولو: تم استلام التبرع لدعم جهود الإغاثة الدولية الجارية في عمان، وهو يتكون من 16 طنا من المواد الغذائية، تشمل أغذية مدعمة للأطفال وأدوية ومستهلكات طبية"، مشددة مجددا على ضرورة وقف التصعيد لحماية أرواح المدنيين الأبرياء.