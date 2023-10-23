اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الصراع بالشرق الأوسط

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:50 م
رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الصراع بالشرق الأوسط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتصالات هاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا حول الصراع المستمر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبحسب بيان أصدره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الاثنين ، تحدث سوناك هاتفيا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بشأن الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

ورحب القادة بالإعلان عن وصول أولى القوافل الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة لمنع انتشار الصراع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم.

 







بريطانيا

امريكا

كندا

فرنسا

المانيا




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