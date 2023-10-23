رئيس الوزراء الماليزى يشدد على وقف الهجمات فى غزة

وقال أنور - في مستهل زيارة عمل إلى القاهرة تستغرق يومين، في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما"- إن جريمة قتل الأطفال والنساء والفلسطينيين الأبرياء في غزة يجب أن تتوقف فورا.

وأضاف: " ماليزيا ليست دولة كبيرة أو دولة عربية، وليست من دول جوار فلسطين، لكننا مسئولون عن التعبير عما يدور بداخل المسلمين والشعب الفلسطيني".

وعبر أنور - في وقت سابق اليوم - عن استيائه من موقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، الذي يبدو جليا أنها تتباطأ عمدا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، و اتخاذ خطوات لوقف القسوة والقمع والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .