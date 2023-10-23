رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيان عملى لأعمال التطهير الكيميائى بإحدى القواعد الجوية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائى المتطورة، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للقوات الجوية وتوفير كافه الإمكانيات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار.

أعقب ذلك تقديم ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى، بالإضافة إلى التنفيذ العملى لعدد من المراحل، والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائى.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها فى الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية.

وأشاد بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان، مما عكس مستوى الاستعداد القتالى العالى والاحترافية فى تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عددًا من قادة القوات المسلحة.