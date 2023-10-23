دبلوماسى روسى: نتابع الوضع فى غزة عن كثب ونبذل الجهود لاحتواء الأزمة الفلسطينية

وشدد بوليانسكي ـ في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين، من نيويورك ـ على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وفرض هدنة إنسانية في غزة.. مشيرا إلى الأهمية القصوى للمناقشات الدولية التي ستجرى الأسبوع المقبل حول التسوية في الشرق الاوسط.

وأشار المسؤول الروسي إلى إرسال موسكو شاحنات تحتوي على مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدا أنه بلاده تتابع الوضع الراهن في غزة عن كثب.

وقال بوليانسكي إن تأثير مجلس الأمن والأمم المتحدة على إسرائيل ضعيف للغاية في ظل موقف الولايات المتحدة الداعم والمستمر لتل أبيب.. مطالبا في الوقت نفسه بإتاحة المجال للمنظمات والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها لإيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي كشف فيه مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن عن أن الولايات المتحدة أجرت تعديلا على مشروع قرارها المقدم إلى المجلس، وإن التعديل يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل يوم الأربعاء الماضي في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة، خلال الجلسة الطارئة التي دعت إليها روسيا والإمارات، وذلك بعد أن صوتت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برازيلي يدين الحرب في غزة.