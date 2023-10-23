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خطوات استخراج ترخيص ترميم عقار.. 11 مستندًا مطلوبة للحصول على الخدمة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 07:00 ص
خطوات استخراج ترخيص ترميم عقار.. 11 مستندًا مطلوبة للحصول على الخدمة مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية للمواطنين في إطار ما تقدمه من خدمات حكومية يومياً من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات دون أي معوقات، خدمة استخراج ترخيص ترميم عقار، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
 
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.
3- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو الأرض مع الاطلاع على الأصل.
4- تقرير هندسي بأسلوب الترميم.
5- مقايسة أعمال.
6- أصل عقد مقاولة معتمد.
7- رسم هندسي من مكتب هندسي استشاري.
8- شهادة إشراف من مهندس معتمد من النقابة.
9- صورة من قرار الترميم.
10- شهادة بعدم وجود طعن أو تظلم.
11- في حالة حكم المحكمة (أصل نهائي بالصيغة التنفيذية).






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