جمارك مطار القاهرة تحرير 20 محضر ضبط جمركى

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير عشرين محضر ضبط جمركي في النصف الأول من شهر أكتوبر.

وتمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة من ضبط ركاب حاولوا تهريب أدوية ومستلزمات جراحة العظام وتليفونات وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء ومنظار يركب علي سلاح ناري وطلقة نارية و شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وفراء ثعالب محظور تداوله و سجائر الكترونية بهم و قطع حلوي بهم مخدر THC و CBD ومخدرات اخري متنوعة.

كما تم ضبط راكب بحوزته ١١٧ كارت فيزا باسماء مختلفة ولحسابات في بنوك متنوعة، تم تحرير تسعة محاضر في مبني الركاب رقم (٣) والصالة الموسمية، و ستة محاضر في مبني الركاب رقم (٢) وخمسة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (١).