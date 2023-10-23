جرائم جيش الاحتلال.. ليلة استهداف المستشفيات (إنفوجراف)

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وتم قصف مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

فيما قالت المصادر، إن عدد المنازل التي جرى قصفها وتدميرها في محيط المستشفى يؤكد أن هناك مئات تحت هذه الأنقاض، حيث قصفت الأحياء السكنية والمستشفيات، ما أدى لسقوط نحو 400 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وليلة الإثنين عاش أهالي قطاع غزة الفلسطينية، رعبا في الوقت الذي تواصل فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها، لا تفرق بين رجل أو سيدة، طفلا كان أو شيخا.