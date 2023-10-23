جامعة حلوان تنظم الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر 2030

كتب محمد صبحى

- الدكتور السيد قنديل: للأنشطة الطلابية دور بارز في تنمية قدرات الطلاب

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مشددا على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير، موضحا الدور المهم للأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، وكذلك دور الاتحادات الطلابية حيث تعد بمثابة مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان، الذي يفيد أن إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة، تعتزم تنفيذ الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر 2030، والذى يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية .

وتنطلق فعاليات الملتقى غدا الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 ويستمر إلى الخميس 26 أكتوبر 2023 بقاعة الدكتور النشار بمجمع الفنون والثقافة.

ويتناول الملتقى، عدد من المحاضرات عن صقل وتطوير المهارات الطلابية، القيادة وميثاق الطالب الجامعي، وتوضيح دور الانشطة الطلابية.

وتعقد فعاليات الملتقى تحت إشراف الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، الاستاذة اميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، الطالب عصام الدين محمد رئيس الاتحاد، الطالبة نادين عبد الحليم نائب رئيس الاتحاد.