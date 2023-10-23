تفاصيل 27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة.. إنفو جراف

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان صحفى تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح أبناء قطاع غزة، حيث أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء يقوم باستقبال المساعدات، ونقلها وتخزينها فى مخازن فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.



تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة

وقال محمد سليم سلام، المتحدث الرسمى باسم محافظة شمال سيناء: وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.