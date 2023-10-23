اليوم السابع
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تفاصيل 27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة.. إنفو جراف

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:54 م
تفاصيل 27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة.. إنفو جراف تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان صحفى تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح أبناء قطاع غزة، حيث أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء يقوم باستقبال المساعدات، ونقلها وتخزينها فى مخازن فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.
 
تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة
تفاصيل المساعدات التى استقبلها مطار العريش لصالح قطاع غزة
 
وقال محمد سليم سلام، المتحدث الرسمى باسم محافظة شمال سيناء: وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.
 






مطار العريش

قطاع غزة

غزة

معبر رفح




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