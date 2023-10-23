تعليم القاهرة: تفعيل مجموعات الدعم المدرسى للصفوف الثلاثة بجميع المدارس

كتب سيد الخلفاوى

عقد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بمديرية التربيه والتعليم بالقاهرة ، ووردة الفقى، مدير التعليم الثانوى بالمديرية، اجتماعاً موسعاً مع مديرى التعليم الإعدادي والثانوي لمناقشة الخطة التنفيذية الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2024/2023.

وشدد مدير عام التعليم العام والتجريبيات، التنبيه على مدارس كل إدارة تعليمية بعدم التعامل أولا مع المديرية ويجب أن يتم أى تعامل مع المديرية من خلال الإدارات التعليمية، وتيسير العمل مع أولياء الأمور وتذليل كافة العقبات أمامهم فى ضوء القرارات الوزارية المنظمة للعمل

كما تم التوجيه ب︎ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى للصفوف الثلاثة بجميع مدارس الادارت والتواصل مع المديرية أول بأول لإزالة العقبات إن وجدت، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتعليم الثانوى (طلاب -مدارس بجميع انواعها )

والتنبيه على كافة مدارس الإدارات بضرورة عمل سجلات للخدمات منفصلة عن سجلات المدرسة الأصلية، مع التشديد على الإهتمام بضرورة إنضباط الفصول المسائية للخدمات من حصص وجدول.

كما تم التوجيه ب︎التنبيه على أقسام شئون الطلبة بالمدارس ان تكون سجلات (31)و(41) الكترونى ويدوى، والتنبيه بضرورة وضع لائحة الانضباط بمكان ظاهر بالمدرسة وداخل الفصول المدرسية وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية لتناول بند من بنودها ومناقشته لتعريف الطلاب مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات .

▪وضرورة متابعة سجلات المدارس وتجديد المتهالك منها بداية من سجل الأمن شامل كافة السجلات المدرسة مع الإهتمام بسجل القرارات الوزارية والتنبيه على مديرى المدارس بضرورة تفعيله وكذلك سجل المتابعة الصفية لمديرى المدارس، وضرورة كتابة الزيارات لمديرى التعليم الثانوى اتناء متابعات المدارس ،مع ضرورة التنبيه باعتماد زيارة السادة موجهى المواد المختلفة من مدير المدرسة ورئيس القسم ومدرسى كافة المواد .

والإستعداد لمسابقة اوائل الطلبة للصفوف الثلاث داخل المدارس، و︎عمل احصائية بعدد طلاب الصف الأول(رسمى- رسمى لغات-خاص-خدمات) .